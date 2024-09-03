Арестован изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант

Изнасиловавший в салоне автомобиля россиянку таксист-мигрант арестован
В Москве Зюзинский районный суд арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он арестован до 1 ноября.
Таксист-блогер потребовал у пассажирки показать ему грудь и снял это на камеру, треш-контент возмутил общественность
Ранее сотрудники силовых структур задержали злоумышленника. Таксист, находясь в салоне припаркованной машины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки.