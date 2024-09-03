Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за насилия над ребенком в Истре

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой проверить ситуацию с насилием над семилетним ребенком со стороны группы 10-летних детей в подмосковной Истре. Руководитель организации сообщила об этом во вторник, 3 сентября.

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В июле к Мизулиной обратилась мать пострадавшего ребенка, которая рассказала о банде малолетних хулиганов. Трое детей систематически отбирали у сверстников деньги, конфеты и личные вещи на детской площадке, а также совершали акты сексуального насилия.

— Интересно, по какой причине не реагирует прокуратура Московской области? Есть более важные дела? Направили обращение теперь уже и в Генеральную прокуратуру, и в МВД, — написала глава Лиги в своем Telegram-канале.

В конце августа Мизулина заявила, что трэш-стример Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, должен понести ответственность за смерть 15-летнего мальчика, который посмотрел интервью, где Бурим пропагандировал веселящий газ и попробовал закись азота.

Подросток скончался в Москве после того, как решил попробовать шары с газом. Подросток решился на это после того, как узнал о вредной привычке от любимого треш-блогера Mellstroy. О ней блогер рассказывал в интервью.