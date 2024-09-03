Замкомандующего ЛенВО отправили под арест

Военный суд отправил под арест до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток. Об этом сообщает «РБК».

Отмечается, что следователь во время заседания попросил о закрытии заседания в связи с тем, что материалы суда содержат служебную тайну в области обороны, в том числе касающуюся СВО.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Муминджанову меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября», — постановил судья 235-го гарнизонного военного суда.

Постановление пока не вступило в силу. Известно, что защита Муминджанова намерена обжаловать его.

Напомним, что замкомандующего ЛенВО задержали по обвинению во взятке в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет колонии, штраф и конфискация имущества. В настоящее время следователи проверяют законность приобретения Муминджановым и членами его семьи имеющихся у них активов.