«Тело нашел отец»: знакомая раскрыла детали убийства девочки на Кубани

Тело убитой в Краснодарском крае 12-летней девочки обнаружил ее отец, рассказала NEWS.ru местная жительница. По ее словам, школьница уехала к подруге 1 сентября и не вернулась. Собеседница издания отметила, что девочку сначала задушили, а потом сбросили в воду.

Да, девочку нашли мертвой, но неизвестно, кто ее убил. Она уехала к подружке 1 сентября и не вернулась. Потом ее тело нашел отец в водоеме. Говорят, что сначала ее задушили, а потом сбросили в воду, — заявила женщина.

Она подчеркнула, что школьница была из хорошей семьи и занималась спортом, а именно единоборствами. По словам женщины, после случившегося мать убитой девочки попала в больницу с нервным срывом.

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Об обнаружении тела девочки-подростка с признаками насильственной смерти ранее сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Труп нашли в ночь на 2 сентября в водоеме, расположенном в хуторе Бураковском Кореновского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в гибели 11-летней девочки, которую нашли мертвой в подвале дома в Нижнем Тагиле, подозревают местного жителя. Соседка рассказала, что кровь школьницы обнаружили в одной из квартир. По ее словам, там жил мужчина, который уехал в Москву и планировал уйти на СВО.