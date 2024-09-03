Мужчина жестоко избил женщину-инвалида во дворе дома в Башкирии

Мужчина избил женщину с инвалидностью в одном из городов Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Нефтекамск".

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле дома N28 на улице Карцева в городе Нефтекамске. Мужчина напал на женщину-инвалида и бил ее в лицо, а также запинывал ногами. На кадрах с места происшествия слышно, как пострадавшая кричит.

Информации о состоянии женщины, которую избил злоумышленник, не поступало. Причины конфликта также не уточняются.

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