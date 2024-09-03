В СК РФ назвали причину обысков в центре содержания мигрантов в Сахарово

Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово связаны с возбуждением уголовных дел в отношении его сотрудников по статье о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Согласно версии следствия, фигуранты дела, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, сообщили мигрантам недостоверную информацию о том, что обладают возможностями по сокращению срока их пребывания на территории РФ.

«C целью личного обогащения фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тысяч рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий», — говорится в тексте.

Отмечается, что уголовные дела по статье о мошенничестве были возбуждены в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. В результате обысков по месту их жительства и работы у подозреваемых изъяли предметы и документы, которые указывают на их причастность к преступлению.

В ближайшее время им планируют предъявить обвинения и проверить на причастность к другим аналогичным преступлениям в столичном регионе.