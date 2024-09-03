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Пропавшую в Ленинградской области 12-летнюю девочку нашли живой

Пропавшая 12-летняя девочка из посёлка Бугры Ленинградской области найдена живой на территории Приозерского района.

Пропавшую в Ленинградской области 12-летнюю девочку нашли живой
© РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«Ребёнок найден!» — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения поисковых мероприятий местонахождение ребёнка было установлено на территории Приозерского района Ленобласти.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Ленобласти после пропажи 12-летней девочки.

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