Суд продлил арест зампредседателя правительства Ивановской области

Октябрьский районный суд в городе Иванове продлил срок содержания под стражей заместителю председателя правительства Ивановской области, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Октябрьского районного суда Иванова от 3 сентября 2024 года продлен срок содержания под стражей на три месяца в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса инфраструктуры Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий - совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд 12 июля арестовал Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина на два месяца. Чиновникам предъявлено обвинение по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстной заинтересованности). По версии следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени оказывали покровительство одной из коммерческих организаций. Действуя из корыстной заинтересованности, они обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей.

По данным УФСБ России по Ивановской области, значительная часть поступавших в коммерческую организацию бюджетных денежных средств обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы. Суд также арестовал третьего фигуранта уголовного дела - заместителя директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в совершении преступления.