В Бурятии футбольные ворота рухнули на голову ребенку

В Окинском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка, на мальчика рухнули футбольные ворота. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 2 сентября в селе Орлик, на стадионе местной школы проходила тренировка, в какой-то момент на одного из находившихся на поле школьников упали футбольные ворота.

Металлическая конструкция ударила 10-летнего мальчика по голове, пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске на мальчика упали незакрепленные футбольные ворота. Мальчик вместе с друзьями пришел на поле, чтобы поиграть в мяч. В какой-то момент ребенок зацепился за верхнюю перекладину ворот, и конструкция опрокинулась, придавив голову мальчика. Женщины, которые в это время занимались на стадионе бегом, подняли ворота и вызвали скорую. Мальчика вертолетом транспортировали в одно из московских медучреждений, где ему сделали операцию.