СМИ: троих школьников задержали за обсуждение взрыва в школе

Троих девятиклассников задержали за обсуждение в чате якобы плана о взрыве в школе в Москве. Один из ребят попытался сделать взрывное устройство, насмотревшись сериала. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Три девятиклассника Миша, Ваня и Леша (имена изменены) не очень радовались началу нового учебного года и переписывались об этом в школьном чате. Миша ради шутки отправил Ване фото футляра в виде боевой гранаты. Ваня поддержал шутку и предложил принести муляж гранаты на линейку, чтобы сорвать уроки. Позже к обсуждению подключился Леша: он отправил фото, как он в халате делает взрывчатку в гараже, — рассказал собеседник Telegram-канала Baza.

Официального подтверждения этому нет.

Учитель заметил переписку учеников и сообщил об этом директору, а тот передал информацию сотрудникам правоохранительных органов. Силовики допросили подростков и их родителей. В квартире одного из учащихся устроили обыск. Также сотрудники правоохранительных органов направили запрос на проверку в органы опеки.

Ранее в память о жертвах терактов в Москве прошли траурные мероприятия. На станции «Автозаводская» в небо выпустили голубей, которые символизируют мир и надежду. У мемориала памяти погибших при взрыве на улице Гурьянова жители города возложили цветы.