СК задержал мужчину, изнасиловавшего девочку в лифте в Москве

Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку в лифте многоэтажки на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— Фигурант, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного на улице Красной Сосны в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Подозреваемого задержали.

О произошедшем девочка рассказала родителям, которые написали заявление в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следствие намерено, чтобы суд отправил мужчину под стражу.

Ранее Зюзинский районный суд столицы арестовал таксиста Хусанбая Туйчиева на два месяца. Фигуранта уголовного дела обвиняют в изнасиловании пассажирки.