Суд арестовал на два месяца таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки

Зюзинский районный суд столицы арестовал таксиста Хусанбаю Туйчиева на два месяца. Фигуранта уголовного дела обвиняют в изнасиловании пассажирки, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

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— Суд Москвы избрал меру пресечения таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки. Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы Туйчиеву Хусанбаю Сотволдиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, — сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина пробудет под стражей до 1 ноября.

По версии следствия, инцидент произошел 1 сентября на улице Знаменские Садки. Водитель такси, припаркованного там, изнасиловал находившуюся в салоне пассажирку.

Ранее силовики в Твери задержали мужчину, который избил водителя такси 30 августа в подмосковных Люберцах. Пассажир отказался оплачивать проезд и ударил водителя по голове ногой и рукой.