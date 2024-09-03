Упавший с высоты деревянный брус убил рабочего на стройке в Москве

Деревянный брус упал с высоты на рабочего на стройке на улице Донецкая в столице. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила «Вечерней Москве» во вторник, 3 сентября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— На строительном объекте на ул. Донецкая на рабочего коммерческой организации с высоты упал деревянный брус. От полученных травм мужчина 1977 г.р. погиб на месте, — рассказала Нефедова.

Прокуратура начала устанавливать обстоятельства произошедшего и ход расследования дела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя экскаватора, из-за которого погиб рабочий в подмосковных Химках. Машинист уронил трубу на одного из строителей, в результате чего мужчина скончался на месте.