В Ингушетии напали на сотрудников поста ДПС

В Магасе неизвестный мужчина напал на сотрудников поста ДПС с отверткой, ранив одного из них. Нападавший был застрелен, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника издания, нападавший перебежал дорогу и набросился на двух сотрудников поста, одного из которых смог ранить. Второй правоохранитель выстрелил на поражение.

Инспектор госпитализирован, у него проникающее ранение живота, но его жизни ничего не угрожает, отмечает Telegram-канал 112.

МВД: план "перехват" объявлен после обстрела поста ДПС в Махачкале

Ранее вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов.