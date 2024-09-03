В Следственном комитете (СК) РФ подсчитали, что с начала 2024 года иностранцы совершили в России 23 847 криминальных деяний. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По оценке следователей, количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 12 процентов - с 4 390 до 4 935. Также СК зафиксировал в три раза больше преступлений, совершенных нелегальными мигрантами.

В СК заявили, что на 69 процентов возросло количество «криминальных проявлений» со стороны трудовых мигрантов. Следователи отметили, что мигранты «нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов».

В Госдуме ранее сообщили, что на рассмотрении депутатов находятся 25 законопроектов по контролю за миграцией. Также готовится закон об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции.

Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, в России планируют отнести к тяжким и особо тяжким. Речь, в частности, идет о незаконной регистрации мигрантов и подделке документов. Также депутаты хотят признать нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.