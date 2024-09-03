Названы причины аварийной посадки вертолета в Иркутской области

Аварийная посадка вертолета Ми-171 (модификация Ми-8) в Иркутской области связана с ударом молнии и отказом рулевого управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

Вертолет, отправленный в санитарный рейс, совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. Экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту вертолета выжили.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете (СК) РФ https://t.me/vm_sut/4009 уточнили, что на борту вертолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Два человека пострадали.