Более 150 пассажиров «Уральских авиалиний» провели уже десять часов в аэропорту Домодедово без еды и воды, так как их багаж был утерян при погрузке в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пассажиров, их рейс из Сочи вылетел с опозданием в девять часов и прибыл в Москву в два часа ночи. Но оказалось, что багаж потеряли при погрузке и до сих пор туристы не могут его получить.

«Среди грустных путешественников — ветеран боевых действий с сахарным диабетом. Его багаж с лекарствами также потеряли. (…) Из-за задержки с вещами мужчина остался без инсулина», - пишет канал.

Туристы отметили, что никто из представителей авиакомпании к ним так и не подошел, а на горячей линии уверяют, что багаж будет доставлен следующим рейсом, но каким именно – никто не говорит. При этом покинуть аэропорт люди не могут, иначе их вещи будут отправлены на хранение.

В пресс-службу авиакомпании сообщили, что из-за ограничений по использованию багажного отсека на борту, выполнявшем рейс U6462, 75 мест багажа были не загружены, пишет Ura.ru.

«Пассажирам чемоданы будут доставлены домой, 14 человек решили дожидаться багаж в аэропорту, это их право», - отметил представитель «Уральских авиалиний».

Ранее российские туристы почти сутки не могли улететь из Москвы в Турцию из-за задержек рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, а представитель авиаперевозчика и туроператоры никак не решали проблемы пассажиров.