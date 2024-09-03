В российском регионе произошло землетрясение

Землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке, сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр землетрясения был на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского. В населенных пунктах толчок не ощущался. Угроза цунами не объявлялась.

Подземные толчки магнитудой 7 фиксировали в 113 километрах от административного центра региона еще 17 августа. По словам специалистов, последующие афтершоки могут достигать 5 баллов.

Некоторые ученые предположили, что это может быть сейсмособытием, после которого последует гораздо более сильные толчки.