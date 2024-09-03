Московский суд продлил арест французу Винатье*

Суд в Москве продлил арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил журналист из зала суда.

— Суд продлил до 21 февраля арест французу Винатье*, обвиняемому в уклонении от исполнения закона об иноагентах, — заявил корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, Винатье* на протяжении нескольких лет собирал сведения против России. Документы были в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

Ранее мужчина неоднократно признавался в любви к России. Он отмечал, что у него русская жена и все друзья живут в Москве. Задержали мужчину 6 июня.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.