Таможенники предотвратили незаконный вывоз скульптуры медведя-воина

Балтийским таможенникам удалось предотвратить незаконный вывоз скульптуры медведя-воина, изготовленной в том числе из дериватов бурого медведя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС.

© ФТС России

Как отмечается, один из российских предпринимателей предпринял попытку вывезти в ОАЭ статую «в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ».

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что скульптура изготовлена из комбинированных материалов с включениями различных частей животных. В частности, речь идет о шкурах бурого медведя. Данный вид может полностью исчезнуть.

Согласно приложению II Конвенции СИТЕС, для вывоза из РФ упомянутых в нем животных и их дериватов нужно получить разрешение на вывоз. Однако у бизнесмена таких документов нет.

Ранее «Известия» сообщили, что у транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК) появится возможность осуществлять проверки и уничтожать определенные отправления и посылки. К этому будут прибегать в случае подозрения на содержание в них запрещенных предметов и веществ. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.