В Грозном задержали экс-мэра Магаса

Бывшего мэра Магаса, разыскиваемого по уголовному делу, задержали в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Ингушетии.

В мае 2024 года появилась информация, что экс-мэр Магаса Усман Аушев объявлен в федеральный розыск. Источник ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что розыск связан с уголовным делом по двум статьям - о превышении полномочий и мошенничестве.

В региональном МВД заявили РИА Новости, что экс-глава Магаса был задержан по делу о коррупционном преступлении. Найти бывшего мэра удалось в результате совместной работы уголовного розыска и управления ФСБ Ингушетии. Задержан он был во взаимодействии с чеченскими полицейскими.

По предварительным данным следователей, в начале 2023 года чиновник утвердил завышенные сметы, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе. Следствие оценило ущерб от этих действий в 1,99 миллиона рублей. На период расследования бывшего мэра заключили под стражу.