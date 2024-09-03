Во вторник, 3 сентября, в хостеле, расположенном на юго-западе Москвы, проводят обыски. Процесс идет в рамках дела об организации экстремистского сообщества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.

Число иностранцев, выявленных в хостеле ООО «Роал» на улице Новаторов в Москве, составляет 530 человек. В настоящее время легальность их пребывания в России устанавливают. Следователям ранее были переданы сведения о том, что в указанном хостеле лица нарушили миграционное законодательство.

Также в столичном главке СК подчеркнули, что иностранных граждан проверят на возможное совершение преступлений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества, подчеркивается в сообщении. Кроме того, отмечается, что руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

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Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» выступила за введение в стране запрета на размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов. Напомним, что некоторое время назад в России был принят закон, предполагающий введение запрета на использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. Власти решили сохранить хостелы в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов. Во фракции подчеркнули, что даже такие хостелы «создают невыносимые условия».