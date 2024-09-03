Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержан в Москве

Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, им оказался сосед семьи пропавшей девочки.

По информации канала, в преступлении подозревается 40-летний мужчина, который жил в арендованной комнате в том же общежитии, что и девочка. Внутри помещения обнаружили следы крови, а тело школьницы было спрятано в подвале дома и накрыто покрывалом. Сейчас правоохранительными органами проверяется версия об изнасиловании.

Задержанного в ближайшее время доставят из Москвы в Нижний Тагил. Там суд изберет мужчине меру пресечения.

Напомним, что школьница пропала в Нижнем Тагиле 31 августа. Она отпросилась у отца погулять с друзьями во дворе, однако в указанное время домой не вернулась. Тело ребенка искали сотни человек и 3 августа обнаружили в подвале ее же дома. Известно, что месяц назад ее мама умерла от рака.