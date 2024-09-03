Cобчак назвала маленькой победой решение суда по своим бывшим сотрудникам

Уменьшение срока осужденным по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезов является маленькой победой. Об этом заявила сегодня журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

2 сентября Мосгорсуд смягчил приговор Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву, которые, по версии следователей, вымогали 11 млн рублей у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram-канале. Суханов – бывший коммерческий директор холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно медиа», Романовский и Бигаев – бывшие администраторы Telegram-канала «Тушите свет».

По словам Собчак, день смягчения приговора стал очень важным для нее.

«5 лет - смягчение приговора - это СИЛЬНО лучше, чем 7,5! Я очень рада, что суд смягчился!!!! Парни не заслуживают такого строгого наказания. Каждый день жизни в тюрьме это ужас, который мы не можем даже до конца осознать», - заявила журналистка.

Она также отметила, что хотела бы, чтобы срок наказания был меньше или вообще отсутствовал, но «каждый сокращенный день в тюрьме - это уже маленькая победа».

После ареста Суханова Собчак заявила, что произошедшее является недоразумением. Она также отрицала причастность к делу, подчеркивая, что занималась своими проектами. После оглашения приговора журналистка назвала его несправедливым и несоразмерным, заявив, что сделала все для смягчения наказания.