Склад боеприпасов ВСУ взорвался в Харьковской области

Telegram-канал Mash сообщает, что в Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ. По данным канала, причиной взрыва стала халатность солдат, забывших ящики со снарядами на солнце.

По информации Mash, боеприпасы нагрелись и сдетонировали, после чего начался пожар на площади в 1500 гектаров, включающей лес. Mash отмечает, что сначала солдаты пытались потушить пожар своими силами, затем вызвали пожарных, но время уже было упущено.

Пожар распространился на территории в районе Изюма, Балаклеи и Слобожанского национального парка. Как утверждает Mash, местные жители начали жаловаться на едкий запах дыма и плохое самочувствие. По предварительным данным, жертвой происшествия стала 74-летняя женщина.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад боеприпасов и место скопления живой силы ВСУ в Харькове. По словам Лебедева, склад располагался на территории завода ЖБК-5.