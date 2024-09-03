СМИ: обыски проходят в Центре временного содержания иностранцев в Новой Москве

Обыски проходят в Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил Shot.

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Сообщается, что центр временного содержания иностранных граждан расположен на 64-м километре Варшавского шоссе в деревне Сахарово в Новой Москве.

В Краснодарском крае прошли массовые обыски у представителей местной ячейки китайской секты «Фалуньгун». Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 288 человек за незаконный оборот оружия в России. Аресты проводились совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Работа по контролю незаконного оборота оружия проводилась в 51 субъекте страны. В результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 467 килограммов взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов.

Бастрыкин созвал срочное совещание по преступности мигрантов

ФСБ России предотвратила серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей. По данным ФСБ, задержанные намеревались совершить акты вандализма и терроризма в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных учреждений республики.