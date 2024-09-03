В Чехии школьница напала с ножом на одноклассников

Двое учеников школы в чешском городе Домажлице пострадали в результате нападения их одноклассницы с ножом.

Об этом сообщила чешская полиция в Х (ранее Twitter).

"В данный момент наши силы находятся по адресу школы имени Коменского в городе Домажлице, так как здесь одна из учениц, по предварительной информации, напала с ножом на своих одноклассников", - говорится в сообщении.

Также полиция добавила, что "ранения получили двое детей, их родителей проинформировали" о случившемся.

По данным полиции, пострадавшие ученики были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Также один ученик был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Подозреваемая задержана, ее личность и мотивы преступления не раскрываются.

Дирекция школы в свою очередь проинформировала о прекращении во вторник обучения в старших классах. В связи с этим чешские СМИ предполагают, что нападавшая является ученицей старших классов. В связи с инцидентом муниципальные власти Домажлице созвали экстренное заседание городского штаба по кризисным ситуациям.

В Домажлице проживают 11 тыс. жителей. В городе действуют две средние школы.