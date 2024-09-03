Мосгорсуд приговорил ученого Шиплюка к 15 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюк по делу о госизмене.

Об этом пишет ТАСС.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК России (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что гражданка России и США Ксения Карелина приговорена к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене.