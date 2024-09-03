Появилось фото жестко севшего Ми-8 под Иркутском

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало фото места жесткой посадки вертолета Ми-8 под Иркутском. По последним данным, в результате ЧП пострадали двое человек. Всего на борту находились четыре члена экипажа и двое медиков.

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По предварительной информации, связь с летательным аппаратом была утеряна через 26 минут после вылета из Иркутска. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик.

Ранее стало известно, что другой вертолет Ми-8 с пассажирами исчез с радаров сразу после вылета с площадки на Камчатке. Позднее выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение. На борту вертолета находились 19 пассажиров и три члена экипажа, тела всех погибших нашли.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в связи с крушением вертолета в регионе 3 сентября объявлено днем траура. Он выразил соболезнования семьям погибших. Глава региона также подчеркнул, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета проведут расследование.

В Сети появились кадры разбившегося на Камчатке Ми-8. На видео можно разглядеть разбросанные по местности обломки воздушного судна, они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где пилоты в последний раз выходили на связь.