Кобзев: Пропавший на границе Бурятии и Иркутской области вертолет Ми-8 найден

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Бурятии и Иркутской области, найден. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, утром 3 сентября появилась информация об утере связи с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск - Орлик. В центре поиска и спасения уточнили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение, а на борту находились шесть человек, передает ТАСС. По информации губернатора, все члены экипажа живы.

Следователи восточного МСУТ занялись выяснением обстоятельств случившегося: идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.