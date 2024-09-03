Группа местных жителей напала на туристов в Анапе

В Анапе на туристов напала группа местных мужчин. Конфликт произошел после того, как неизвестные попытались познакомиться с девушкой, но в итоге получили отказ, передает Shot.

Сама девушка в тот момент шла вместе с молодым человеком. Telegram-канал опубликовал видео, на котором видно, как местные мужчины избивают молодых людей. От рук одного из них пострадала и девушка. Как отмечается, драка началась возле кафе «Клим».

Со слов пострадавших, они отдыхали в Анапе компанией: четверо девушек и двое молодых людей. Во время прогулки одной из туристок начал оказывать знаки внимание местный и просить номер телефона, игнорируя тот факт, что с ней рядом находились молодые люди.

«Когда те вежливо попросили отстать, всех туристов избили толпой», - пишет канал.

Одного из молодых людей после избиения госпитализировали. Как сообщается, его друзья пока не могут с ним связаться. Остальные туристы сейчас планируют пойти в полицию писать заявление.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге избили дочь бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Как писал Telegram-канал Baza, конфликт между 13-летней девочкой и 51-летним мужчиной произошел 28 августа в торговом центре на Морской набережной.