В Москве неизвестный залил перцовым газом женщину, которая гуляла с собакой без намордника, сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Все случилось около Черкизовского пруда в одноименном парке на востоке столицы. Судя по видео, снятому пострадавшей, она держала своего питомца при себе, когда незнакомец стал высказывать ей претензии.

После словесной ссоры мужчина, недовольный тем, что собака находится на улице без намордника, пошел на крайние меры. Он распылил аэрозоль со слезоточивым газом прямо в лицо девушке и скрылся.

От встречи с агрессивным прохожим у москвички остались ожоги. Она обратилась в полицию и написала заявление на обидчика, его сейчас ищут.