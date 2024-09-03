Обнаружен пропавший на границе Иркутской области с Бурятией Ми-8

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, обнаружен. Как сообщает ТАСС, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что жертв среди пассажиров и экипажа нет.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале уточнил, что вертолет относится к авиакомпании «Баргузин» и выполнял санитарный рейс. Он совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту находились медики и экипаж: они вышли на связь. Двое из них получили незначительные травмы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, речь идет о Ми-171 — модификации Ми-8. На борту находились шесть человек. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о нештатной ситуации.

Напомним, что связь с вертолетом пропала днем 3 сентября. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.