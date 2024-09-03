СК: потеряна связь с летевшим из Иркутска в Орлик вертолетом Ми-8

Связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту Иркутск — Орлик, потеряна. Об этом сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления СК РФ в Telegram-канале.

Информация о количестве людей на борту уточняется. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации Telegram-канала 112, связь пропала в районе поселка Раздолье Усольского района. По предварительным данным, на борту находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира.

Напомним, что 31 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке. Борт следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района и не прибыл в пункт назначения. В вертолете находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Тела всех жертв катастрофы удалось найти. Следователями рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.