Жителю Севастополя вынесли приговор за подготовку теракта в Крыму

Житель Севастополя 1978 года рождения приговорен к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фигуранта признали виновным в совершении ряда действий. По версии ФСБ, он готовился к террористическому акту, незаконно хранил взрывчатые вещества и совершил государственную измену в форме шпионажа.

Мужчину задержали осенью прошлого года за подготовку по заданию украинских спецслужб совершения диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с использованием самодельного взрывного устройства. Сегодня жителю Севастополя вынесли приговор.

На минувшей неделе сообщалось, что в Ингушетии задержаны шесть человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России пояснили, что приверженцы запрещенной в России международной террористической организации были задержаны городе Назрань и селении Кантышево. В частности, задержанные, которые дали признательные показания, готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.