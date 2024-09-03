Беспилотник ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал храм в селе Грузское в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате взрыва загорелся купол храма.

«Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания. Также в селе еще один беспилотник атаковал социальный объект — повреждена кровля», - пояснил Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Mash в свою очередь уточнил, что ВСУ напали на храм Святителя Николая около шести утра, сбросив с дрона взрывные устройства, сделанные из 30-мм выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя».

В момент атаки, по данным канала, в храме находились около 10 человек - прихожане и работники. По предварительной информации, пострадал настоятель - он получил контузию.

Это не первая атака ВСУ на Белгородскую область. Так, утром в понедельник, 2 сентября, на всей территории региона была объявлена ракетная опасность. В результате атаки прямым попаданием были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Кроме того, в поселке Дубовое загорелись четыре автомобиля и два дома. Также в двух частных домах были выбиты окна и повреждены крыши. Была ранена женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.