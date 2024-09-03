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Шесть вагонов с углём сошли с рельсов в Забайкальском крае

Шесть вагонов с углём сошли на станции Шахтёрская в Забайкальском крае, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае
© РИА Новости
«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтёрская Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, гружёных углём. Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К месту ЧП выехал борзинский транспортный прокурор Никита Приходько, организована проверка.

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