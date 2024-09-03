Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае

Шесть вагонов с углём сошли на станции Шахтёрская в Забайкальском крае, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«На путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтёрская Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, гружёных углём. Движение поездов не приостанавливалось. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К месту ЧП выехал борзинский транспортный прокурор Никита Приходько, организована проверка.