Дипломат объяснил причину давления ЕС на Павла Дурова

Европейский союз (ЕС) стремится контролировать информационное пространство объединения, поэтому оказывает давление на мессенджер Telegram и его основателя Павла Дурова. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Ситуация с Павлом Дуровым демонстрирует, как в ЕС создают по сути контролируемую информационную систему», — объяснил он.

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Вместе с тем в Европейском союзе нацелены на установление в медиасреде «автоцензурирования и авторегулирования», без непосредственного участия властей объединения. Именно поэтому им необходимо, чтобы владельцы сами контролировали деятельность своих мессенджеров в соответствии с общеевропейским подходом, добавил Кирилл Логвинов.

При этом дискуссии вокруг Telegram дипломат связал с принятым в Европейском союзе Законом о цифровых услугах, который включает правила для деятельности всех онлайн-игроков. Дело в том, что для крупных онлайн-платформ, насчитывающих 45 миллионов пользователей, в объединении предусмотрены более жесткие рамки.

В ЕС же предполагают, что количество зарегистрированных в Telegram европейских граждан специально занижено, чтобы обойти нормы закона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину задержания Павла Дурова во Франции. По его словам, владелец Telegram оказался слишком свободным и не послушался Запада.