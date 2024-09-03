ХАМАС обнародовал видео с россиянином Лобановым и другими погибшими заложниками

Палестинское движение ХАМАС обнародовало видео с россиянином Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела ранее нашли в Рафахе. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Обайда.

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На кадрах шестеро человек по очереди называют свои имена. Дата и место съемки неизвестны.

— В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова, — следует из материалов ролика.

Обайда обвинил в смерти заложников израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ, пишет издание «АиФ».

Среди опознанных тел заложников в Газе был найден россиянин Александр Лобанов. Погибшего похитили представителями радикального палестинского движения ХАМАС. Его тело нашли среди других шести заложников. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с родителями россиянина и извинился за то, что его не удалось спасти из плена живым.

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Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. При этом Израиль и палестинское движение не ведут переговоры напрямую. Отмечалось, что эта сделка является, «вероятно, лучшей, а может, и последней возможностью».