Генерал Попов обжаловал ограничение ему срока ознакомления с материалами дела

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал установление ему срока ознакомления с материалами уголовного дела, так как ему осталось изучить чуть менее 10 томов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Генерал попросил военный суд в своей апелляционной жалобе до ознакомления с делом допросить других высокопоставленных офицеров.

«Я и мой доверитель ознакомились с 30 томами из 37 томов, поэтому настаиваем, что сейчас окончание предварительного следствия преждевременно», — заявил правозащитник.

Он считает, что следствие необоснованно отказало в удовлетворении ходатайства защиты о допросе в ходе расследования дела его ключевых свидетелей, которые, по мнению адвоката, могли бы подтвердить невиновность Попова.

Ранее военный суд ограничил Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. С делом уже ознакомились второй фигурант, бизнесмен Сергей Моисеев и его защита. Его материалы будут переданы прокуратурой в военный суд в случае утверждения обвинительного заключения.

Попову вменяется особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог. Вину экс-командующий категорически отвергает.