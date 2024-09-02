Складское помещение вспыхнуло в Петербурге

В Петербурге произошел пожар на одном из складов. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, инцидент произошел на Краснофлотском шоссе в Петродворцовом районе. Пожар вспыхнул в складском помещении размером 15 на 40 метров. Площадь огня достигла 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. К тушению возгорания привлекли 18 человек и 4 единицы техники.

До этого сильный пожар произошел в жилом доме на улице Эпроновской в Калининграде. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. На распространенных в социальных сетях кадрах видно, что горели последний этаж и крыша высотки. Столб дыма был виден издалека. На место выехал врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.