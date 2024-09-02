Самолет совершил незапланированную посадку в Минводах

Пассажирский Airbus совершил незапланированную посадку в Минводах
Пассажирский самолет Airbus, следовавший из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
"Самолет, следовавший из Москвы в Сочи, совершил успешную посадку в Минеральных Водах", - сказал представитель аэропорта.
Причину изменения маршрута в аэропорту не сообщили.
Командир самолета запросил экстренную посадку в Минводах
Отмечается, что пассажиры уже смогли покинуть борт самолета.