Столица Крыма частично обесточена

Сильный дождь с градом обрушился на Симферополь вечером в понедельник, 2 сентября. Непогода привела к авариям на электрических сетях в Симферополе и Симферопольском районе, рассказал представитель «Крымэнерго». Об этом пишет РИА «Новости».

В компании уточнили, что в Симферополе частично обесточен ряд улиц в центральной части города, в Симферопольском районе перебои произошли в 14 селах.

Над устранением повреждений работают аварийные бригады. Предполагается, что повреждения будут устранены в течении трех часов, отметили в «Крымэнерго».

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