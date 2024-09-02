Командир самолета запросил экстренную посадку в Минводах

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» летевший рейсом «Москва-Сочи» подал сигнал ЧС. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Flightradar.

Отмечается, что в момент активации сигнала самолет уже подлетал к аэропорту Адлера. Когда до посадки оставалось около 15 минут, самолет внезапно развернулся, хотя уже зашел на посадку и начал снижаться. После этого воздушное судно направилось к аэропорту в Минеральных Водах. Какие-либо подробности ситуации пока остаются неизвестны.

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