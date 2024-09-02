Командир самолета запросил экстренную посадку в Минводах
Пассажирский Airbus, подавший сигнал бедствия над Кисловодском, изменил курс и готовится к экстренной посадке в Минводах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
В публикации отмечается, что командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту города.
В экстренных службах подчеркнули, что самолет быстро снижается и готов к посадке.
В публикации отмечается, что самолет Airbus A-321 выполняет рейс из Москвы в Сочи. В районе Кисловодска командир подал сигнал тревоги.
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По предварительным данным, причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.
До этого пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Eva Airways, выполнявший рейс Бангкок — Вена, экстренно сел в столице Азербайджана в Баку.
Командир экипажа направил в аэропорт запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. Самолет приземлился в воздушной гавани Баку утром 1 сентября.