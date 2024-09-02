На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», питающую Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал станции.

Отмечается, что все энергоблоки ЗАЭС в настоящее время находятся в состоянии «холодного останова». Радиационный фон на станции и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает допустимых значений.

МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС

В предыдущий раз отключение резервной высоковольтной линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на ЗАЭС произошло 23 августа.