Петербурженка вонзила ножницы в голову парикмахеру из-за неудачной стрижки

Жительница Санкт-Петербурга осталась недовольна стрижкой и воткнула ножницы в голову парикмахеру, сообщает 78.ru. Врачи диагностировали пострадавшей сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылочной области, мастер обратилась в правоохранительные органы.

Как стало известно телеканалу, женщина пришла подровнять челку в один из сетевых салонов Северной столицы. На опубликованных кадрах видно, как клиент кидается на парикмахера и хватает ее за волосы. Во время потасовки женщина взяла ножницы и начала бить ими оппонентку по голове.

Ранее пассажир сломал нос кондуктору автобуса в Нижегородской области. В пресс-службе трудовой инспекции региона рассказали, что агрессор напал на пострадавшего 1 сентября в 20:10 в салоне рейсового автобуса № 100. Известно, что между ними произошел конфликт, о причинах которого пока ничего неизвестно. В настоящий момент Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм.

В понедельник, 2 сентября, в Москве девушка-инвалид едва не стала жертвой изнасилования со стороны курьера, который затащил ее в квартиру и уложил на кровать. Преступления удалось избежать благодаря матери москвички, которая услышала странные звуки из соседней комнаты.