В Саратовской области обнаружили тюремное казино

Заключенный организовал в тюрьме Балашова азартные игры. Возбуждено уголовное дело, пишет региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, фигурант при помощи игральных карт и покерных фишек проводил азартные игры среди осужденных исправительного учреждения, вел записи результатов игр и размера выигрышей.

Преступная деятельность подозреваемого выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с УФСИН, пояснили в пресс-службе.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

На сайте УФСИН сообщается, что тюрьма города Балашова — одно из старейших пенитенциарных учреждений области. В 1964 году для осужденных тюремного режима была организована работа на производстве.

Напомним, что в конце августа УФСБ России по Ростовской области сообщило об обнаружении подпольного казино. Стражи порядка изъяли при обыске карты, фишки и другие игровые предметы.