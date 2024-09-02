В Австрии произошел лесной пожар

На Нижней Австрии в районе Генсерндорф-Зюд два десятка домов пришлось эвакуировать из-за лесного пожара. Об этом сообщил телеканал OE24.

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Глава округа Георг Шикер пояснил, что людей пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. Он отметил, что пламя удалось взять под контроль.

В свою очередь, представитель полиции Штефан Лойдл отметил, что огонь угрожает жилому массиву в районе Генсерндорф-Зюд. Для борьбы с пожаром привлечены около 230 пожарных и 51 специальный автомобиль.

Площадь возгорания оценивается в 15 гектаров. Огонь начался в поле и затем перешел в лес к юго-востоку от Генсерндорфа.

31 августа сообщалось, что российские пожарные помогают тушить лесной пожар в Сербии. Российские специалисты при помощи беспилотников разведывают территорию с воздуха и определяют точки работы пожарного вертолета. Площадь возгорания в районе города Жагубитца достигала 1,3 тыс. га.