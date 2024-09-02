Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новороссийске могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, произошел взрыв газа в многоэтажке в Новороссийске. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

В ведомстве отметили, что в момент происшествия в помещении находился 64-летний мужчина, который в результате произошедшего получил ожоги.

В российской пятиэтажке произошел взрыв газа

По факту инцидента организована доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при взрыве газа в городской пекарне пострадали семь человек.