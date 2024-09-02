В СК назвали возможную причину взрыва газа в жилом доме Новороссийска
Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Новороссийске могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, что в понедельник, 2 сентября, произошел взрыв газа в многоэтажке в Новороссийске. Пострадал один человек, его доставили в больницу.
В ведомстве отметили, что в момент происшествия в помещении находился 64-летний мужчина, который в результате произошедшего получил ожоги.
В российской пятиэтажке произошел взрыв газа
По факту инцидента организована доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при взрыве газа в городской пекарне пострадали семь человек.